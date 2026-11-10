Прокуратура сочла незаконным разрешение на строительство 18-этажки в Ижевске
На участке допускается возведение зданий не выше девяти этажей
Прокуратура Удмуртии оспаривает разрешение на строительство 18-этажного жилого комплекса на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленина в Ижевске. По данным надзорного ведомства, на этом участке правила землепользования и застройки допускают строительство объектов высотой не более девяти этажей. Об этом сообщил «Сусанин» со ссылкой на прокуратуру.
«Основанием для иска явилось несоответствие выданного разрешения на строительство объекта в части этажности, установленной территориальной зоны Правилами землепользования и застройки Ижевска»,— пояснил заместитель начальника управления прокуратуры Удмуртии Евгений Ценев.
Кроме того, прокурорская проверка выявила потребность в социальных объектах в районе строительства. По оценке ведомства, это не соответствует требованиям, необходимым для благоприятного проживания будущих собственников квартир.
Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», прокуратура обратилась в Арбитражный суд республики с иском к региональному минстрою, потребовав признать незаконным решение о выдаче разрешения на строительство жилого комплекса «Событие». Ответчиком выступает министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, третьими лицами — специализированные застройщики «Дом на Ленина» и «Восточный парус», а также администрация Ижевска.
Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, разрешение было выдано в мае 2026 года. Проект предусматривает строительство комплекса общей площадью 21,1 тыс. кв. м на 291 квартиру. Высотность зданий по проекту составляет от 13 до 18 этажей, завершить строительство планируется в третьем квартале 2029 года. На участке в 2021 году снесли здание бывшего профессионального училища №7, построенное в 1931 году.
Предварительное судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 24 ноября.