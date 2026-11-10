Прокуратура сочла незаконным разрешение на строительство 18-этажки в Ижевске

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, разрешение было выдано в мае 2026 года. Проект предусматривает строительство комплекса общей площадью 21,1 тыс. кв. м на 291 квартиру. Высотность зданий по проекту составляет от 13 до 18 этажей, завершить строительство планируется в третьем квартале 2029 года. На участке в 2021 году снесли здание бывшего профессионального училища №7, построенное в 1931 году.