«Росатом» рассчитывает развернуть работы на блоках по 1000 МВт в 2027 году
Полномасштабную фазу работ на площадке двух больших энергоблоков АЭС в Узбекистане «Росатом» планирует начать в 2027 году. Об этом в ходе посещения объекта сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. На площадке под энергоблоки мощностью по 1000 МВт на момент визита велись инженерные изыскания и уточнялись проектные решения.
Узбекским компаниям «Росатом» намерен передать значительную долю общестроительных работ. «Уже сегодня здесь работает более 1000 человек, как минимум в ближайшие месяцы будет удвоена численность персонала на объекте», – сообщил на площадке Алексей Лихачев. Ожидается, что пик строительства придется на 2030–2031 годы. Оценка возможной численности персонала в этот период – 13–13,5 тыс. человек.
Основные строительные работы на тот момент велись на площадке двух малых энергоблоков по 55 МВт. Она находится в нескольких сотнях метров от участка под большие блоки. На май пришлась заливка первого бетона. Планы предусматривали, что фундаментную плиту забетонируют до конца года.
Вместе со строительными работами на объекте шло изготовление оборудования длительного цикла. Так, для малого энергоблока была подготовлена заготовка корпуса реактора массой 105 т. Для тех, кто будет эксплуатировать первый малый блок, набор планируют открыть к концу 2027 года.
Первый этап атомграда у АЭС рассчитан на 33 тыс. жителей, сообщил Лихачев. В формирующемся городе планируют разместить сотрудников станции и развивать проекты в ядерной медицине, науке и образовании, промышленности, культуре и спорте.