«Росатом» рассчитывает развернуть работы на блоках по 1000 МВт в 2027 году

Узбекским компаниям «Росатом» намерен передать значительную долю общестроительных работ. «Уже сегодня здесь работает более 1000 человек, как минимум в ближайшие месяцы будет удвоена численность персонала на объекте», – сообщил на площадке Алексей Лихачев. Ожидается, что пик строительства придется на 2030–2031 годы. Оценка возможной численности персонала в этот период – 13–13,5 тыс. человек.