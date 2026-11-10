В Красноярском крае продолжились отключения электричества
Без электроэнергии остались два населенных пункта Ачинского округа — поселки Белый Яр и Учхоз. Об аварии сообщило главное управление МЧС по Красноярскому краю.
Аварийное отключение произошло 9 ноября в 17:13. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы с участием шести специалистов и двух единиц техники, уточнило ведомство.
Причины произошедшего устанавливаются, проинформировали в пресс-службе «Россети Сибирь». В компании пояснили, что восстановительные работы на энергообъекте фактически уже завершены. «Но по результатам обследования специалисты “Россети Сибирь” — “Красноярскэнерго” выявили, что необходима неотложная замена оборудования на локальном уровне. Эти работы идут сейчас, затрагивают не более 10—15 участков. Завершатся в течение одного—двух часов»,— прокомментировали ситуацию энергетики.
Кроме того, вновь под аварийные отключения 9 ноября днем попали четыре населенных пункта Курагинского округа. Электричество перестало поступать в Петропавловку, Гуляевку, Черемшанку, частично оказался обесточен Тюхтят. Восстановить энергоснабжение удалось поздно ночью. Как писал «Ъ-Сибирь», электроэнергия вернулась в дома жителей Курагинского округа 6 ноября после двух дней ремонтных работ.