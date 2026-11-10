В Красноярском крае продолжились отключения электричества

Причины произошедшего устанавливаются, проинформировали в пресс-службе «Россети Сибирь». В компании пояснили, что восстановительные работы на энергообъекте фактически уже завершены. «Но по результатам обследования специалисты “Россети Сибирь” — “Красноярскэнерго” выявили, что необходима неотложная замена оборудования на локальном уровне. Эти работы идут сейчас, затрагивают не более 10—15 участков. Завершатся в течение одного—двух часов»,— прокомментировали ситуацию энергетики.