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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Производитель хлебцев из Ленобласти приобрел тамбовский завод «Моршанский»

Производитель хлебцев из Ленинградской области «Ориент Продактс» приобрел тамбовский маслодельный завод «Моршанский», одного из крупнейших в регионе производителей сыра и молочной продукции. Владельцем покупателя является бизнесмен Андрей Зокин.
До февраля 2026 года завод принадлежал Максиму Емельянову и Павлу Митюкову. Затем 100% долей предприятия перешли к Емельянову. По данным местных СМИ, сделке предшествовал продолжительный корпоративный конфликт между партнерами.
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривал споры, связанные с доступом к документам и управлением предприятием. В октябре стороны обсуждали возможность заключения мирового соглашения.
По оценкам экспертов, стоимость актива составляет от 600 млн до 1 млрд рублей.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор