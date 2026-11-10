Производитель хлебцев из Ленобласти приобрел тамбовский завод «Моршанский»
Производитель хлебцев из Ленинградской области «Ориент Продактс» приобрел тамбовский маслодельный завод «Моршанский», одного из крупнейших в регионе производителей сыра и молочной продукции. Владельцем покупателя является бизнесмен Андрей Зокин.
До февраля 2026 года завод принадлежал Максиму Емельянову и Павлу Митюкову. Затем 100% долей предприятия перешли к Емельянову. По данным местных СМИ, сделке предшествовал продолжительный корпоративный конфликт между партнерами.
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривал споры, связанные с доступом к документам и управлением предприятием. В октябре стороны обсуждали возможность заключения мирового соглашения.
По оценкам экспертов, стоимость актива составляет от 600 млн до 1 млрд рублей.