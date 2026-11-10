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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Хлебцам добавят сыра

Производитель снеков из Ленобласти купил маслодельный завод на Тамбовщине
Компания миллиардера Андрея Зокина «Ориент Продактс», выпускающая в Ленобласти хлебцы под торговыми марками «Щедрые» и Kruazett, стала владельцем маслодельного завода «Моршанский» в городе Моршанске Тамбовской области. Эксперты считают сделку логичным шагом для бизнес-группы господина Зокина, которая на протяжении нескольких лет формирует диверсифицированный продуктовый холдинг. Стоимость приобретения актива могла составить 0,6–1 млрд рублей.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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ООО «Ориент Продактс», принадлежащее бизнесмену Андрею Зокину, приобрело 100% долей в одном из крупнейших производителей сыра и молочных продуктов в Тамбовской области — ООО «Маслодельный завод "Моршанский"». До февраля 2026 года заводом владели Максим Емельянов и его бизнес-партнер Павел Митюков. В октябре 100% долей предприятия перешли господину Емельянову, следует из «СПАРК-Интерфакс».
Как писали местные СМИ, сделке предшествовал затяжной корпоративный конфликт. Арбитраж Тамбовской области рассматривал дело, в рамках которого между Максимом Емельяновым и Павлом Митюковым велись судебные споры о доступе к корпоративным документам и порядке управления предприятием. В октябре стороны обсуждали мировое соглашение.

Маслодельный завод «Моршанский» был основан в 1954 году и специализировался на переработке молока и производстве молочных продуктов. В 2005 году предприятие перепрофилировали под выпуск сыров. Ассортимент продукции включает рассольные и мягкие сыры (чечил, сулугуни, адыгейский, моцарелла и пр.). Также завод производит сливочное масло, молоко и творог. Гендиректором является Алексей Калинин. По итогам 2025 года компания выручила 1 млрд рублей, а годом ранее — 804 млн рублей. Чистая прибыль составила 102 млн рублей против 6,7 млн рублей годом ранее.

Покупателем предприятия стал бывший член совета директоров крупнейшего мирового производителя титана «ВСМПО-АВИСМА», совладелец ряда рыбопромышленных компаний Андрей Зокин. У господина Зокина широкий круг бизнес-интересов. Он имеет доли в ряде рыболовецких и рыбопромышленных компаний: «Тунайча», «Салмо», «Новиков и Ко», «Мыс Олега» и др. Также предприниматель выступает соучредителем в компаниях «Хужир Энтерпрайз», «Байкалгеопром», «Байкал Золото Хасан» и «Байкал Золото Мало-Гукитский», занятых добычей руд, песков, драгоценных и редких металлов. В целом у господина Зокина доли в 27 фирмах, общая выручка которых по итогам 2025 года составила 9,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.

В 2023 году Андрей Зокин приобрел у шведского концерна Lantmannen производство хлебцев (ООО «Ориент продактс»), выпускающее продукцию под торговыми марками «Щедрые» и Kruazett. Площадка расположена в городе Сертолово (Ленобласть). По собственным данным компании, суточная мощность завода составляет более 10 тонн готовой продукции. География поставок, кроме РФ, включает Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Молдавию и Грузию. Гендиректором фирмы является Константин Васильев. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,4 млрд рублей против 1,5 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль — 290 млн рублей против 374 млн рублей соответственно.

В «Ориент Продактс» на момент публикации на вопросы «Ъ Северо-Запад» не ответили.
Сделка выглядит логичным шагом для группы Андрея Зокина, которая в последние годы последовательно собирает портфель пищевых активов, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Прямых производственных синергий между хлебцами и сыром немного, но общие каналы сбыта, прежде всего федеральные торговые сети, и единая логистика позволяют извлечь из такого объединения заметный эффект. По сути, речь идет о формировании диверсифицированного продуктового холдинга, отмечает эксперт.
По мнению аналитика, стоимость сделки может варьироваться в диапазоне 0,6–1 млрд рублей. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева оценивает стоимость актива в 500–900 млн рублей.
Среди рисков эксперты выделяют волатильность рентабельности молочного производства: цены на сырое молоко и на готовую продукцию могут быстро меняться, а результаты прошлого года не гарантируют повторения.
Кроме того, после корпоративного конфликта новому владельцу важно внимательно проверить договоры завода со связанными компаниями прежних собственников и при необходимости перестроить цепочки закупок и сбыта. Однако при грамотной интеграции актив способен стать прочной основой для дальнейшего развития молочного направления группы, говорит Вадим Тедеев.
UPD:
Приобретение Моршанского завода продолжает развитие группы на рынке FMCG. Предприятие выпускает широкий ассортимент сыров «холодной полки» и сырных снеков; продукция представлена во всех федеральных округах России. Вхождение завода в группу позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и ускорить рост объёмов производства. В планах группы — реализация инвестиционных проектов по запуску производства новых видов продукции, сообщили «Ъ СЗ» в пресс-службе «Ориент Продактс».
Главное. Северо-Запад

Авторы

  • Владимир Колодчук
    Владимир Колодчук
    старший корреспондент отдела бизнеса и финансов