Хлебцам добавят сыра

Покупателем предприятия стал бывший член совета директоров крупнейшего мирового производителя титана «ВСМПО-АВИСМА», совладелец ряда рыбопромышленных компаний Андрей Зокин. У господина Зокина широкий круг бизнес-интересов. Он имеет доли в ряде рыболовецких и рыбопромышленных компаний: «Тунайча», «Салмо», «Новиков и Ко», «Мыс Олега» и др. Также предприниматель выступает соучредителем в компаниях «Хужир Энтерпрайз», «Байкалгеопром», «Байкал Золото Хасан» и «Байкал Золото Мало-Гукитский», занятых добычей руд, песков, драгоценных и редких металлов. В целом у господина Зокина доли в 27 фирмах, общая выручка которых по итогам 2025 года составила 9,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.