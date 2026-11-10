Хлебцам добавят сыра
Маслодельный завод «Моршанский» был основан в 1954 году и специализировался на переработке молока и производстве молочных продуктов. В 2005 году предприятие перепрофилировали под выпуск сыров. Ассортимент продукции включает рассольные и мягкие сыры (чечил, сулугуни, адыгейский, моцарелла и пр.). Также завод производит сливочное масло, молоко и творог. Гендиректором является Алексей Калинин. По итогам 2025 года компания выручила 1 млрд рублей, а годом ранее — 804 млн рублей. Чистая прибыль составила 102 млн рублей против 6,7 млн рублей годом ранее.
В 2023 году Андрей Зокин приобрел у шведского концерна Lantmannen производство хлебцев (ООО «Ориент продактс»), выпускающее продукцию под торговыми марками «Щедрые» и Kruazett. Площадка расположена в городе Сертолово (Ленобласть). По собственным данным компании, суточная мощность завода составляет более 10 тонн готовой продукции. География поставок, кроме РФ, включает Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Молдавию и Грузию. Гендиректором фирмы является Константин Васильев. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,4 млрд рублей против 1,5 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль — 290 млн рублей против 374 млн рублей соответственно.