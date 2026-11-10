В Ростове не нашли подрядчика для ремонта Газетного переулка
Итоги тендера на ремонт двух участков дороги Газетного переулка в Ростове-на-Дону подвели 9 ноября на портале госзакупок. Подрядчика не нашли: первый аукцион сорвался из-за отсутствия заявок, после чего закупки опубликовали повторно.
Ремонт затронет участки от Донской до Московской и от Пушкинской до Горького. Заказчик — МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Из городского бюджета на первый участок планируют выделить 4,6 млн рублей, на второй — 4,5 млн рублей. Заявки принимаются до 16 ноября.
Подрядчику предстоит срезать старый асфальт, уложить новое покрытие и заменить все люки. В первоначальных закупках работы на обоих участках должны были завершиться до 31 декабря 2026 года, в новых — до 18 декабря того же года.