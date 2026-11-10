Ввод жилья в Ижевске сократится почти на 20% в 2026 году
В ближайшие три года показатель составит 482,5 тыс. кв. м ежегодно
Объем ввода жилья в Ижевске по итогам 2026 года составит 482,5 тыс. кв. м. Это на 19,4% меньше, чем в 2025-м. В последующие три года городские власти ожидают сохранения объемов строительства на том же уровне. Это следует из прогноза социально-экономического развития Ижевска на 2027—2029 годы.
По документу, за восемь месяцев 2026 года в Ижевске ввели 375,4 тыс. кв. м жилья. Это на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. В администрации связывают ожидаемое сокращение ввода с замедлением строительства индивидуального жилья.
Ранее, «Ъ-Удмуртия» сообщал, что объем ввода жилья в эксплуатацию в Удмуртии в 2027 году сократится на 22,7—27,3% (базовый и консервативный сценарии) — до 800-850 тыс. кв. м. Тот же диапазон сохранится и в 2028-2029 годах — 810-870 тыс. кв. м.