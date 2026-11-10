Ввод жилья в Ижевске сократится почти на 20% в 2026 году

Объем ввода жилья в Ижевске по итогам 2026 года составит 482,5 тыс. кв. м. Это на 19,4% меньше, чем в 2025-м. В последующие три года городские власти ожидают сохранения объемов строительства на том же уровне. Это следует из прогноза социально-экономического развития Ижевска на 2027—2029 годы.