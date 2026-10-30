Ввод жилья в Удмуртии упадет на четверть в 2027 году
До 800-850 тысяч «квадратов»
Объем ввода жилья в эксплуатацию в Удмуртии в 2027 году сократится на 22,7—27,3% (базовый и консервативный сценарии) — до 800-850 тыс. кв. м. Это следует из Прогноза социально-экономического развития республики на ближайшие три года.
Тот же диапазон сохранится и в 2028-2029 годах — 810-870 тыс. кв. м. Сейчас 73 застройщика возводят 127 многоквартирных домов на 1,2 млн кв. м, которые введут в эксплуатацию до 2030 года. Сокращение показателя в правительстве Удмуртии связывают с замедлением темпа ввода частных домов.
Кабмин ожидает, что в 2026 году объем ввода составит 1,1 млн кв. м. Это на 12,5% меньше, чем в 2025-м.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых.
С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.