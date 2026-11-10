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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Мариинский театр открыл продажу билетов на декабрьского «Щелкунчика»

Билеты на новогодний показ 31 декабря стоят до 35 тыс. рублей
Показы балета начнутся 20 декабря

Показы балета начнутся 20 декабря

пресс-служба Мариинского театра

Мариинский театр открыл продажу билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик» в Петербурге. Стоимость зависит от даты и места в зале: на спектакль 20 декабря цены составляют от 7,5 тыс. до 21 тыс. руб., а на вечернее представление 31 декабря — от 12 тыс. до 35 тыс. руб., говорится на сайте культурного учреждения.
С 26 декабря балет будут показывать дважды в день — в 13:00 и 19:00. Дневные спектакли обойдутся зрителям дешевле вечерних. Самым дорогим станет последний показ в уходящем году: он начнется 31 декабря в 18:00.
«Щелкунчик» остается одним из самых востребованных спектаклей зимнего сезона. В декабре 2025 года после открытия продаж сайт Мариинского театра не выдержал наплыва посетителей и временно перестал работать. Интерес к балету поддерживает и театральный туризм: туроператоры включают посещение постановки в программы поездок в Петербург.
Мировая премьера балета Петра Чайковского состоялась на сцене Мариинского театра в декабре 1892 года. Сегодня театр представляет несколько версий постановки, в том числе классическую редакцию Василия Вайнонена, которая идет в Петербурге с 1934 года, и спектакль Михаила Шемякина.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор