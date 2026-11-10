Мариинский театр открыл продажу билетов на декабрьского «Щелкунчика»

Мариинский театр открыл продажу билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик» в Петербурге. Стоимость зависит от даты и места в зале: на спектакль 20 декабря цены составляют от 7,5 тыс. до 21 тыс. руб., а на вечернее представление 31 декабря — от 12 тыс. до 35 тыс. руб., говорится на сайте культурного учреждения.