Мариинский театр открыл продажу билетов на декабрьского «Щелкунчика»
Билеты на новогодний показ 31 декабря стоят до 35 тыс. рублей
Мариинский театр открыл продажу билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик» в Петербурге. Стоимость зависит от даты и места в зале: на спектакль 20 декабря цены составляют от 7,5 тыс. до 21 тыс. руб., а на вечернее представление 31 декабря — от 12 тыс. до 35 тыс. руб., говорится на сайте культурного учреждения.
С 26 декабря балет будут показывать дважды в день — в 13:00 и 19:00. Дневные спектакли обойдутся зрителям дешевле вечерних. Самым дорогим станет последний показ в уходящем году: он начнется 31 декабря в 18:00.
«Щелкунчик» остается одним из самых востребованных спектаклей зимнего сезона. В декабре 2025 года после открытия продаж сайт Мариинского театра не выдержал наплыва посетителей и временно перестал работать. Интерес к балету поддерживает и театральный туризм: туроператоры включают посещение постановки в программы поездок в Петербург.
Мировая премьера балета Петра Чайковского состоялась на сцене Мариинского театра в декабре 1892 года. Сегодня театр представляет несколько версий постановки, в том числе классическую редакцию Василия Вайнонена, которая идет в Петербурге с 1934 года, и спектакль Михаила Шемякина.