Мариинский театр объяснил сбой после начала продаж билетов на «Щелкунчика»

Представители Мариинского театра объяснили сбой в работе сайта после начала продаж билетов на балет «Щелкунчик» вечером 11 ноября. По словам представителей культурного учреждения, на сайте велись технические работы.

Балет «Щелкунчик» на сцене Мариинского театра в Петербурге

Фото: пресс-служба Мариинского театра

«Указанные технические работы ориентированы в первую очередь на оптимизацию всех электронных сервисов Мариинского театра. Это никак не связано с выпуском афиши, работы пока не окончены»,— говорится в сообщении.

В культурном учреждении добавили, что работы ведутся в ночное время, сайт может по-прежнему подвисать или открываться после перезагрузки страницы. Отметим, что билеты на «Щелкунчика» можно приобрести по цене от 5 тыс. рублей.

Андрей Маркелов

