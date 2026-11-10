В Ярославской области назвали самые популярные имена новорожденных

В тройку наиболее востребованных мужских имен также вошли Артем и Мирон. В десятке популярных имен оказались Александр, Лев, Матвей, Иван, Дмитрий, Макс и Тимофей. Среди девочек после Анны чаще всего выбирали Василису и Марию. В топ-10 также вошли София, Ева, Варвара, Виктория, Елизавета, Алиса и Мирослава.