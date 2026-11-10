В Ярославской области назвали самые популярные имена новорожденных
В третьем квартале 2026 года самыми популярными именами для новорожденных в Ярославской области стали Михаил и Анна. Об этом сообщили в органах ЗАГС региона.
В тройку наиболее востребованных мужских имен также вошли Артем и Мирон. В десятке популярных имен оказались Александр, Лев, Матвей, Иван, Дмитрий, Макс и Тимофей. Среди девочек после Анны чаще всего выбирали Василису и Марию. В топ-10 также вошли София, Ева, Варвара, Виктория, Елизавета, Алиса и Мирослава.
При этом некоторые имена, распространенные в прошлые годы, в третьем квартале встречались лишь один-два раза. Среди них — Алена, Любовь, Галина и Дина. К редким мужским именам в ЗАГСах отнесли Прохора, Рудольфа, Святозара и Луку, женским — Агнию, Аделию, Ладу и Сандру.
По данным ведомства, чаще всего матерями новорожденных становились женщины в возрасте от 25 до 29 лет. Несколько реже дети рождались у женщин 30–34 лет. За три месяца в регионе зарегистрировали 18 двоен.