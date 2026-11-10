В 14 воинских частей на СВО передали партию техники и транспорта с Ямала

Военнослужащим передали шесть квадроциклов, четыре мотоцикла, четыре усилителя сигнала связи для БПЛА, 60 квадрокоптеров, 55 радиостанций, 20 мониторинговых систем. Кроме того, шесть единиц мототехники направлены военной комендатуре Запорожья и Главному координационному центру, осуществляющему поиск без вести пропавших военнослужащих. «Все, о чем просят бойцы в переписке и на личных встречах, сразу берем в работу. Ямал рядом и ждет вас домой, парни»,— сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.