Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

В 14 воинских частей на СВО передали партию техники и транспорта с Ямала

Партию помощи из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили ямальцы на специальной военной операции (СВО), сообщили в правительстве региона. Технику и транспорт передали в 14 воинских частей, в том числе в батальон «Ямал», 34-ю, 35-ю, 36-ю гвардейские мотострелковые бригады, 68-й и 80-й танковые полки.

Анастасия Куманева / пресс-служба губернатора ЯНАО

Военнослужащим передали шесть квадроциклов, четыре мотоцикла, четыре усилителя сигнала связи для БПЛА, 60 квадрокоптеров, 55 радиостанций, 20 мониторинговых систем. Кроме того, шесть единиц мототехники направлены военной комендатуре Запорожья и Главному координационному центру, осуществляющему поиск без вести пропавших военнослужащих. «Все, о чем просят бойцы в переписке и на личных встречах, сразу берем в работу. Ямал рядом и ждет вас домой, парни»,— сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.
В 2026 году бойцам СВО отправили партию помощи по заявкам командиров частей в шестой раз. Всего с начала этого года в части передано 315 квадрокоптеров, 114 единиц мототехники, 13 легковых автомобилей, одна единица спецтехники, 31 усилитель сигнала, 36 мониторинговых устройств, 25 генераторов, 12 эвакуационных тележек, а также другая спецтехника и вещи.
Ирина Пичурина