В 14 воинских частей на СВО передали партию техники и транспорта с Ямала
Партию помощи из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили ямальцы на специальной военной операции (СВО), сообщили в правительстве региона. Технику и транспорт передали в 14 воинских частей, в том числе в батальон «Ямал», 34-ю, 35-ю, 36-ю гвардейские мотострелковые бригады, 68-й и 80-й танковые полки.
Военнослужащим передали шесть квадроциклов, четыре мотоцикла, четыре усилителя сигнала связи для БПЛА, 60 квадрокоптеров, 55 радиостанций, 20 мониторинговых систем. Кроме того, шесть единиц мототехники направлены военной комендатуре Запорожья и Главному координационному центру, осуществляющему поиск без вести пропавших военнослужащих. «Все, о чем просят бойцы в переписке и на личных встречах, сразу берем в работу. Ямал рядом и ждет вас домой, парни»,— сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.
В 2026 году бойцам СВО отправили партию помощи по заявкам командиров частей в шестой раз. Всего с начала этого года в части передано 315 квадрокоптеров, 114 единиц мототехники, 13 легковых автомобилей, одна единица спецтехники, 31 усилитель сигнала, 36 мониторинговых устройств, 25 генераторов, 12 эвакуационных тележек, а также другая спецтехника и вещи.