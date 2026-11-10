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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Мир

КНДР испытала новейшее скоростное торпедное оружие

КНДР 9 ноября провела испытательные стрельбы новейшего торпедного оружия в районе Японского моря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, ВМС страны получат эту систему на вооружение с начала 2027 года.
ЦТАК уточнило, что над оружием совместно работали оборонные научно-исследовательские учреждения КНДР всех уровней. Испытание «подтвердило боевую эффективность новейшей системы скоростного торпедного оружия», следует из публикации.
В начале октября Северная Корея провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты средней дальности. Оружие запустили в направлении Японского моря. В республике заявили, что в систему заложены четыре алгоритма полета и блок с элементами ИИ.
Подробности — в материале «Ъ» «Триста километров сомнений».