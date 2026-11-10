Челябинская область занимает до 80% рынка промышленных роботов в РФ
Доля предприятий Челябинской области в отечественном сегменте производства промышленных роботов достигла 60–80% в зависимости от типоразмера оборудования, а действующие мощности позволяют увеличить выпуск в несколько раз. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Алексей Текслер.
По оценке главы региона, при полноценной интеграции в производственные линии и с учетом программ субсидирования спроса со стороны Минпромторга РФ срок окупаемости южноуральских роботов составляет от 12 до 24 месяцев. В то же время темпы автоматизации сдерживаются нехваткой инвестиционного ресурса у предприятий и жесткой конкуренцией с субсидируемыми производителями из Китая. Для поддержки отечественных разработчиков господин Текслер предложил привязать выделение господдержки к роботизации заводов.
«Если говорить о новых производствах, то, в моем представлении, государственная промышленная политика должна строиться таким образом, чтобы при модернизации, в том числе за счет помощи бюджета, везде был критерий внедрения роботов»,— отметил губернатор.
В рамках формирования профильного кластера в регионе на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) открыты кафедра робототехники и мехатроники, центр компетенций и центр роботизации. Как уточнил Алексей Текслер, регион продвигает свои решения в другие субъекты РФ и за рубеж, а внедрение роботов на фоне рекордно низкой безработицы направлено не на сокращение штата, а на переобучение сотрудников для работы на более сложных и высокооплачиваемых участках.