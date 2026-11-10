Челябинская область занимает до 80% рынка промышленных роботов в РФ

В рамках формирования профильного кластера в регионе на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) открыты кафедра робототехники и мехатроники, центр компетенций и центр роботизации. Как уточнил Алексей Текслер, регион продвигает свои решения в другие субъекты РФ и за рубеж, а внедрение роботов на фоне рекордно низкой безработицы направлено не на сокращение штата, а на переобучение сотрудников для работы на более сложных и высокооплачиваемых участках.