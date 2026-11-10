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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Таганроге устраняют повреждение теплотрассы на улице Зои Космодемьянской

В Таганроге специалисты устраняют повреждения теплотрассы по адресу улица Зои Космодемьянской, 22. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Без тепла остаются дома в границах улиц Зои Космодемьянской, 16–24, Москатова, 1–21, Дзержинского, 178–192, Шаумяна, 20, 22, Щаденко, 85–89, Морозова, 22 и Воскова, 108.
Ориентировочный срок завершения работ — 13:00 10 ноября.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге ночью автомобиль врезался в трубу теплосети по адресу улица Зои Космодемьянской, 22. В результате удара произошел порыв с выходом горячей воды.
Мария Хоперская