Дмитриев анонсировал работу над организацией турниров UFC в России

UFC уже трижды проводил турниры в России. Первый прошел 15 сентября 2018 года в московском «Олимпийском» и собрал более 22 тыс. зрителей. В апреле 2019 года бои принимал петербургский «Юбилейный», а 9 ноября 2019 года состоялся еще один турнир в Москве. Летом 2018 года UFC, фонд Mubadala Investment Company и созданный РФПИ и China Investment Corporation Российско-китайский инвестфонд учредили совместное предприятие для развития смешанных единоборств в России и СНГ.