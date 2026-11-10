Дмитриев анонсировал работу над организацией турниров UFC в России
Спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообещал, что вскоре начнется работа по организации в России турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в соцсети X.
Так господин Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что глава UFC Дэйна Уайт появился в зале для брифингов Белого дома вместе с президентом США Дональдом Трампом. Россияне сейчас входят в число действующих чемпионов организации: Ислам Махачев владеет поясом в полусреднем весе, Петр Ян выступает в легчайшем дивизионе.
UFC уже трижды проводил турниры в России. Первый прошел 15 сентября 2018 года в московском «Олимпийском» и собрал более 22 тыс. зрителей. В апреле 2019 года бои принимал петербургский «Юбилейный», а 9 ноября 2019 года состоялся еще один турнир в Москве. Летом 2018 года UFC, фонд Mubadala Investment Company и созданный РФПИ и China Investment Corporation Российско-китайский инвестфонд учредили совместное предприятие для развития смешанных единоборств в России и СНГ.