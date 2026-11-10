В Ярославской области кадастровая стоимость земли выросла в большинстве округов

Средняя кадастровая стоимость земель промышленности и иного специального назначения выросла в 14 муниципалитетах, по которым есть данные за оба года. Между тем в Ярославле показатель снизился на 30%, до 519,85 руб. за кв. м. Снижение произошло и в Ростовском округе — на 59,8%, до 124,21 руб. за кв. м. В Рыбинском муниципальном округе оценка земель промышленности увеличилась более чем вдвое — с 54,25 до 109,87 руб. за кв. м.