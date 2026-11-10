В Ярославской области кадастровая стоимость земли выросла в большинстве округов
В Ярославской области средняя кадастровая стоимость земли в большинстве муниципальных округов и категорий земель выросла, однако по некоторым позициям произошло снижение. Это следует из приказа министерства имущественных отношений области от 9 ноября 2026 года № 27-н, который утвердил результаты переоценки, проведенной в 2026 году.
Стоимость земель населенных пунктов увеличилась в 18 из 19 округов. В Ярославле оценка квадратного метра выросла в среднем на 29,4%, до 1 802,59 руб., в Рыбинске — на 32,7%, до 1 285,74 руб., в Переславль-Залесском округе — на 50,1%, до 592,86 руб. Самый большой рост зафиксирован в Борисоглебском округе — на 93,8%, до 321,66 руб. Единственное снижение произошло в Ярославском муниципальном округе — на 8%, с 382,92 до 352,21 руб. за кв. м.
Средняя кадастровая стоимость земель промышленности и иного специального назначения выросла в 14 муниципалитетах, по которым есть данные за оба года. Между тем в Ярославле показатель снизился на 30%, до 519,85 руб. за кв. м. Снижение произошло и в Ростовском округе — на 59,8%, до 124,21 руб. за кв. м. В Рыбинском муниципальном округе оценка земель промышленности увеличилась более чем вдвое — с 54,25 до 109,87 руб. за кв. м.
В сегменте садоводства, огородничества и малоэтажной жилой застройки средняя кадастровая стоимость выросла в Ярославле на 48,7%, до 1 725,96 руб. за кв. м, в Рыбинске — на 74,8%, до 1 002,07 руб. за кв. м. Снижение отмечено лишь в Первомайском округе.
Средняя оценка сельхозземель выросла во всех 17 округах, по которым есть сопоставимые данные. Лидером роста стал Переславль-Залесский округ. Здесь она увеличилась с 9,74 до 28,38 руб. за кв. м. В Первомайском округе стоимость выросла с 2,78 до 8,01 руб., в Ярославском — с 12,92 до 36,50 руб. за кв. м.
От кадастровой стоимости зависит сумма налога на землю. Переоценка была плановой, ее проводило государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Центр кадастровой оценки и рекламы». По федеральному закону переоценку проводят раз в четыре года. Предыдущая оценка прошла в 2022 году, новая охватила участки, учтенные в ЕГРН по состоянию на 1 января 2026 года.
Приказ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Как ранее сообщали в правительстве области, новую кадастровую стоимость будут применять для расчета земельного налога с 1 января 2027 года. Физическим лицам уведомления с налогом за 2027 год направят в 2028 году. Срок уплаты — не позднее 1 декабря 2028 года.