В Ярославской области пройдет переоценка кадастровой стоимости земли
В Ярославской области государственная оценка кадастровой стоимости всех земельных участков пройдет в 2026 году. Приказ об этом подписал министр имущественных отношений региона Николай Здоров 29 января 2025 года.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Переоценка пройдет в отношении всех участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2026 года. Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости будет принимать ГБУ «Центр кадастровой оценки и рекламы».
Предыдущая оценка кадастровой стоимости земли в регионе прошла в 2022 году. По результатам оценки начисляется налог на имущество граждан и организаций.