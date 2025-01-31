В Ярославской области пройдет переоценка кадастровой стоимости земли

В Ярославской области государственная оценка кадастровой стоимости всех земельных участков пройдет в 2026 году. Приказ об этом подписал министр имущественных отношений региона Николай Здоров 29 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Переоценка пройдет в отношении всех участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2026 года. Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости будет принимать ГБУ «Центр кадастровой оценки и рекламы».

Предыдущая оценка кадастровой стоимости земли в регионе прошла в 2022 году. По результатам оценки начисляется налог на имущество граждан и организаций.

Антон Голицын