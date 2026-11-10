Челябинская область привлечет рыночные займы для покрытия кассовых разрывов
Челябинская область планирует привлекать рыночные заимствования по мере необходимости для покрытия временного недостатка бюджетных средств на фоне снижения доходов отдельных отраслей экономики. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер, комментируя планы по размещению облигаций.
«В основном это касается регионов с очевидной специализацией своей экономики. Там, где есть серьезные просадки, возникают и эти разрывы. Поэтому приходится временно их замещать. По мере необходимости будем привлекать заимствования. Мы, конечно, не снимем с себя социальные обязательства, которые надо выполнять»,— пояснил господин Текслер.
В бюджете Челябинской области на 2026 год предусмотрена возможность размещения государственных облигаций со сроком обращения три года на сумму до 40 млрд руб.
Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, в сентябре региональный минфин провел серию аукционов на открытие 16 невозобновляемых коммерческих кредитных линий общим объемом 15,7 млрд руб. сроком на один год по плавающей ставке (в ведомстве называли открытие лимитов подстраховкой, по которой проценты начисляются только при фактической выборке средств). Прежде регион обходился без коммерческих займов, опираясь на льготные федеральные бюджетные кредиты. После июльских поправок доходы областного бюджета на 2026 год утверждены в размере 325,3 млрд руб., расходы — 397,8 млрд руб., плановый дефицит составляет 72,5 млрд руб. При текущем госдолге региона в 107,6 млрд руб. его верхний предел на 1 января 2027 года установлен на уровне 178,3 млрд руб.