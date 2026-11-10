Челябинская область привлечет рыночные займы для покрытия кассовых разрывов

«В основном это касается регионов с очевидной специализацией своей экономики. Там, где есть серьезные просадки, возникают и эти разрывы. Поэтому приходится временно их замещать. По мере необходимости будем привлекать заимствования. Мы, конечно, не снимем с себя социальные обязательства, которые надо выполнять»,— пояснил господин Текслер.