Путин присвоил почетные звания сотрудникам компании «Уральские локомотивы»
Президент России Владимир Путин отметил почетными званиями нескольких сотрудников компании «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, передает департамент информационной политики Свердловской области.
Так, главный эксперт по механическим системам Владимир Максюта получил почетное звание «Заслуженный конструктор РФ». Заслуженными машиностроителями России президент признал начальника отдела компоновки и структуры изделий Владимира Григорьева, слесаря-инструментальщика по доводке штампов Анатолия Колибабу и начальника департамента производства поездов Павла Морозова. Звания присвоены за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, глава государства наградил медалью «За труды по сельскому хозяйству» председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» Анатолия Никифорова. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Сергей и Анна Поповы.
Напомним, на заводе «Уральские локомотивы» по поручению Владимира Путина создаются поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которые смогут развивать скорость до 400 км/ч.