Путин присвоил почетные звания сотрудникам компании «Уральские локомотивы»

Так, главный эксперт по механическим системам Владимир Максюта получил почетное звание «Заслуженный конструктор РФ». Заслуженными машиностроителями России президент признал начальника отдела компоновки и структуры изделий Владимира Григорьева, слесаря-инструментальщика по доводке штампов Анатолия Колибабу и начальника департамента производства поездов Павла Морозова. Звания присвоены за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.