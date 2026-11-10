В Перми ограничат маршруты передвижения курьеров

Согласно новым правилам, каждый самокат, велосипед и мопед необходимо будет оснастить идентификационным номером и спутниковым оборудованием, которое обеспечит непрерывное определение местоположения СИМ. Самокаты и велосипеды смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч, тогда как мопед — не более 50 км/ч. Также установят «медленные зоны», в которых можно будет передвигаться со скоростью до 15 км/ч.