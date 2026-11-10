В Перми ограничат маршруты передвижения курьеров
Администрация Перми опубликовала проект постановления об утверждении порядка соблюдения курьерскими сервисами требований по передвижению средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, для курьеров утвердят зоны ограничения скорости передвижения и зоны полного запрета передвижения СИМ, используемых при осуществлении доставки. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Согласно новым правилам, каждый самокат, велосипед и мопед необходимо будет оснастить идентификационным номером и спутниковым оборудованием, которое обеспечит непрерывное определение местоположения СИМ. Самокаты и велосипеды смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч, тогда как мопед — не более 50 км/ч. Также установят «медленные зоны», в которых можно будет передвигаться со скоростью до 15 км/ч.
Под зону ограничения скорости передвижения СИМ попадают улицы особого градостроительного значения, магистрали городского значения, за исключением улиц, входящих в границы городского центра и зон действия условий охраны объектов культурного наследия. Полностью запретят курьерам передвигаться в парках, садах, скверах, бульварах, на набережных и аллеях. Во время передвижения курьеры должны будут надевать шлем.