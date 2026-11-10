Новочеркасский «Армадон» увеличил выпуск спецтехники в десять раз

При этом завод пока не достиг планового показателя по производству комплектующих в 2500 единиц в месяц. По оценке господина Смирнова, на освоение мощностей может потребоваться еще около полугода. Сроки строительства второй очереди завода, запуск которой ранее планировался в четвертом квартале 2026 года, предприятие пока не определило.