Новочеркасский «Армадон» увеличил выпуск спецтехники в десять раз
Объемы производства специализированной техники в Ростовской области после объединения компании «Армада» с группой компаний «Нейс» в 2025 году увеличились примерно в 10 раз. Об этом в интервью «Ведомости Юг» рассказал директор «Нейс-Инжиниринг» и машиностроительного завода «Армадон» Кирилл Смирнов.
«Если сравнивать объемы, то сегодняшний месячный выпуск раньше для нас был годовым. То есть производство выросло приблизительно в 10 раз. Сейчас мы выпускаем 10–15 комбинированных дорожных машин в месяц», — сообщил господин Смирнов.
По его словам, новые производственные линии позволили повысить производительность и расширить ассортимент. За год предприятие разработало 10 модификаций комбинированных дорожных машин на разных шасси и запустило выпуск 35 видов запасных частей к ним.
При этом завод пока не достиг планового показателя по производству комплектующих в 2500 единиц в месяц. По оценке господина Смирнова, на освоение мощностей может потребоваться еще около полугода. Сроки строительства второй очереди завода, запуск которой ранее планировался в четвертом квартале 2026 года, предприятие пока не определило.