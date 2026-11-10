ФОК челябинской «Академии футбола» не прошел экспертизу
Проект строительства тренировочного физкультурно-оздоровительного комплекса «Академии футбола» на улице Кузнецова в Челябинске получил отрицательное заключение госэкспертизы. Информация отражена на сайте единого госреестра заключений.
Проектную документацию готовило ООО «Метрополия» (Пенза). Оценивало ее ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Это уже вторая попытка академии возвести ФОК. В 2023 году предыдущая концепция тоже не прошла проверку.