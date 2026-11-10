Губернатор поздравил полицейских Свердловской области с праздником

Денис Паслер отметил, что по итогам девяти месяцев количество преступлений в регионе уменьшилось на 11,3%, раскрываемость преступлений, в том числе дел прошлых лет, растет. Благодаря новым подходам и технологиям удается эффективно бороться с терроризмом и коррупцией, противостоять угрозам и мошенничеству в цифровой среде. Кроме того, при участии полиции четко и безопасно были проведены такие крупные мероприятия, как выставка «Иннопром», выборы, Международный фестиваль молодежи, Спартакиада народов России и другие. Губернатор отметил, что правительство Свердловской области будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку и создавать достойные условия для службы сотрудников органов внутренних дел.