В Таганроге автомобиль врезался в трубу теплосети, без отопления остались 37 домов
В Таганроге ночью автомобиль врезался в трубу теплосети по адресу улица Зои Космодемьянской, 22. В результате удара произошел порыв с выходом горячей воды. К работам приступили специалисты МУП «Городское хозяйство», сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Сейчас для подготовки участка к ремонту проводится сброс теплоносителя из трубы диаметром 500 мм. Без отопления остались 37 многоквартирных домов, три детских сада и две школы. Образовательные учреждения, по данным администрации, работают в штатном режиме.
Ремонтная бригада приступит к завариванию порыва и замене поврежденного участка сразу после того, как давление в системе будет полностью сброшено и вода спущена. В теплоснабжающей организации заявили, что делают все возможное, чтобы минимизировать время отсутствия тепла в домах и социальных учреждениях.