В Таганроге автомобиль врезался в трубу теплосети, без отопления остались 37 домов

Ремонтная бригада приступит к завариванию порыва и замене поврежденного участка сразу после того, как давление в системе будет полностью сброшено и вода спущена. В теплоснабжающей организации заявили, что делают все возможное, чтобы минимизировать время отсутствия тепла в домах и социальных учреждениях.