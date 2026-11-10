Владимир Путин наградил главу челябинского минсельхоза Алексея Кобылина

Господин Кобылин возглавляет региональное министерство сельского хозяйства с 2018 года. До назначения на пост министра он более десяти лет работал в структуре ведомства, пройдя путь от ведущего специалиста отдела животноводства и рыболовства до начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства.