Жителю тюменского села назначено 16,5 лет колонии за насилие над девочкой
В Тюменской области суд назначил жителю одного из сел региона 16,5 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 12 лет, сообщили в пресс-службе судов области.
Следствие установило, что в ноябре 2024 года отчим систематически посягал на половую неприкосновенность ребенка, применяя насилие и используя его беспомощное состояние. В ходе судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину, заявив, что девочка его оговорила.
Суд, оценив совокупность доказательств, счел вину отчима доказанной. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Дополнительно ему назначено ограничение свободы сроком на полтора года. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. руб. в пользу потерпевшей.