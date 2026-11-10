Жителю тюменского села назначено 16,5 лет колонии за насилие над девочкой

Суд, оценив совокупность доказательств, счел вину отчима доказанной. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Дополнительно ему назначено ограничение свободы сроком на полтора года. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. руб. в пользу потерпевшей.