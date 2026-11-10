В Красноярском крае и Приангарье ограничили проезд транспорта из-за непогоды

Кроме того, аналогичное ограничение движения ввели в Сосновоборском округе Красноярского края из-за сильных дождей. По данным главного управления МЧС по региону, запрет вводится на дорогах «Маганск — Береть — Урман», «Маганск — Верхняя Базаиха» и «Саяны — Новосельск — Маганск», а также на подъезде к садовым обществам «Петряшино» и «Свищево».