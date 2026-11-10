Выручка резидентов ОЭЗ «Ростовская» превысила 5 млрд рублей

ОЭЗ «Ростовская» работает на базе Новочеркасского индустриального парка. На ее территории зарегистрированы 15 резидентов, реализующих промышленные проекты, в том числе импортозамещающие. До 2035 года налоговые поступления от резидентов ожидаются в объеме 19 млрд рублей.