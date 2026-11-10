Выручка резидентов ОЭЗ «Ростовская» превысила 5 млрд рублей
Выручка резидентов особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске за первое полугодие 2026 года превысила 5 млрд рублей. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное министерство экономического развития.
В ведомстве отметили, что большинство резидентов ОЭЗ сейчас находится в инвестиционной стадии: одни завершают строительство объектов, другие занимаются пуско-наладочными работами, а часть только приступает к проектированию.
До конца 2026 года резиденты планируют направить в бюджеты всех уровней более 300 млн рублей налоговых отчислений.
ОЭЗ «Ростовская» работает на базе Новочеркасского индустриального парка. На ее территории зарегистрированы 15 резидентов, реализующих промышленные проекты, в том числе импортозамещающие. До 2035 года налоговые поступления от резидентов ожидаются в объеме 19 млрд рублей.