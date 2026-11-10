На переездах СвЖД произошло четыре ДТП за 10 месяцев
За 10 месяцев 2026 года на переездах Свердловской железной дороги (СвЖД) произошло четыре ДТП — на одно больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Из этого объема три аварии произошли с участием пассажирских поездов. Пострадали два человека. Кроме того, еще два ДТП произошли вне железнодорожных переездов. Железнодорожники просят автомобилистов проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей, а также не выезжать на переезд при запрещающем сигнале светофора и не объезжать закрытый шлагбаум.
Для повышения безопасности движения и предупреждения ДТП СвЖД ежегодно обновляет и оборудует переезды современными предупредительными и заградительными устройствами. Модернизируются освещение и электроснабжение на переездах, заменяется настил с укладкой резинокордового покрытия. С водителями проводятся разъяснительные беседы, в том числе в автотранспортных предприятиях и автошколах.