На переездах СвЖД произошло четыре ДТП за 10 месяцев

Из этого объема три аварии произошли с участием пассажирских поездов. Пострадали два человека. Кроме того, еще два ДТП произошли вне железнодорожных переездов. Железнодорожники просят автомобилистов проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей, а также не выезжать на переезд при запрещающем сигнале светофора и не объезжать закрытый шлагбаум.