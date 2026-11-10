Власти не будут повышать оклады чиновникам в Ростовской области в 2027 году

В законе о бюджете на 2026 год норма об индексации была: оклады госслужащих, технического и обслуживающего персонала органов власти и работников госучреждений планировалось поднять на 4% с 1 октября. Однако в ходе июльской корректировки бюджета это положение исключили, а при планировании расходов на 2027–2029 годы не восстановили. Для сравнения: в 2024 году оклады не индексировались вовсе, а с 1 октября 2025 года их повысили на 7,6%.