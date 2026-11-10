Власти не будут повышать оклады чиновникам в Ростовской области в 2027 году
Власти Ростовской области не будут повышать оклады госслужащих и работников органов власти в 2027 году. Это следует из материалов к проекту областного бюджета на 2027–2029 годы, с которыми ознакомились «Ведомости Юг».
В законе о бюджете на 2026 год норма об индексации была: оклады госслужащих, технического и обслуживающего персонала органов власти и работников госучреждений планировалось поднять на 4% с 1 октября. Однако в ходе июльской корректировки бюджета это положение исключили, а при планировании расходов на 2027–2029 годы не восстановили. Для сравнения: в 2024 году оклады не индексировались вовсе, а с 1 октября 2025 года их повысили на 7,6%.
Отказ от индексации входит в пакет мер, принятых областью в июле 2026 года по поручениям президента от апреля того же года. В пояснительной записке отмечается, что тогда «приостановлена индексация должностных окладов лицам, замещающим государственные должности Ростовской области, окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Ростовской области, должностных окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала государственных органов».