ФК «Ростов» добился снижения долга за землю под базой до 66,7 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд существенно снизил сумму задолженности ФК «Ростов» по аренде земельного участка под тренировочной базой: с клуба взыскали 66,7 млн рублей вместо ранее присужденных 313,7 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке суда.
Спор начался в июле 2025 года, когда департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону обратился с иском к клубу. Предметом разбирательства стал участок площадью около 21 га по адресу Пойменная, 2а, арендованный «Ростовом» в 2021 году. Задолженность накопилась за период с марта 2021-го по сентябрь 2025-го, при этом изначально истец требовал более 475 млн рублей.
Участок на левом берегу Дона вернулся в распоряжение ДИЗО в апреле 2026 года из-за невыполнения клубом обязательств по срокам строительства. Арбитражный суд Ростовской области ранее признал обоснованными 232,9 млн рублей основного долга и 80,8 млн рублей штрафных начислений — из заявленных 412 млн рублей долга и 157 млн рублей пени.
Клуб не согласился с решением первой инстанции и обжаловал его. Апелляция постановила снизить общий долг до 62,7 млн рублей, а неустойку — до 3,9 млн рублей. Производство по делу в части взыскания задолженности за отдельные периоды и неустойки прекращено. Постановление вступило в силу немедленно, его можно обжаловать в течение двух месяцев.