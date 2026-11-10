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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» добился снижения долга за землю под базой до 66,7 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд существенно снизил сумму задолженности ФК «Ростов» по аренде земельного участка под тренировочной базой: с клуба взыскали 66,7 млн рублей вместо ранее присужденных 313,7 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке суда.
Спор начался в июле 2025 года, когда департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону обратился с иском к клубу. Предметом разбирательства стал участок площадью около 21 га по адресу Пойменная, 2а, арендованный «Ростовом» в 2021 году. Задолженность накопилась за период с марта 2021-го по сентябрь 2025-го, при этом изначально истец требовал более 475 млн рублей.
Участок на левом берегу Дона вернулся в распоряжение ДИЗО в апреле 2026 года из-за невыполнения клубом обязательств по срокам строительства. Арбитражный суд Ростовской области ранее признал обоснованными 232,9 млн рублей основного долга и 80,8 млн рублей штрафных начислений — из заявленных 412 млн рублей долга и 157 млн рублей пени.
Клуб не согласился с решением первой инстанции и обжаловал его. Апелляция постановила снизить общий долг до 62,7 млн рублей, а неустойку — до 3,9 млн рублей. Производство по делу в части взыскания задолженности за отдельные периоды и неустойки прекращено. Постановление вступило в силу немедленно, его можно обжаловать в течение двух месяцев.
Мария Хоперская