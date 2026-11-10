ФК «Ростов» добился снижения долга за землю под базой до 66,7 млн рублей

Спор начался в июле 2025 года, когда департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону обратился с иском к клубу. Предметом разбирательства стал участок площадью около 21 га по адресу Пойменная, 2а, арендованный «Ростовом» в 2021 году. Задолженность накопилась за период с марта 2021-го по сентябрь 2025-го, при этом изначально истец требовал более 475 млн рублей.