В Ростове-на-Дону автобус №56 может перестать заезжать на «Вертолетное поле»
Департамент транспорта Ростова-на-Дону запустил опрос, по итогам которого определят дальнейшую работу автобусного маршрута № 56. Опрос можно пройти на сайте городской администрации и портале госуслуг. Голосование продлится до 18 ноября.
Перевозчик «Дон-Авто» предложил сократить указанный маршрут — автобусы перестанут заезжать на «Вертолетное поле».
Сокращение может ухудшить транспортную доступность микрорайона, где проживают более 100 тыс. человек. После изменений у жителей останутся только два маршрута — № 41 и № 72.