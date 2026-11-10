Уровень заболеваемости ОРВИ в Тюменской области снизился на 14,7%
В Тюменской области в период со 2 по 8 ноября зафиксировано уменьшение числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель снизился на 14,7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Эпидемиологический порог не был превышен ни в одной из возрастных групп, ни в совокупном населении региона. Циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
В области продолжается кампания по профилактической вакцинации от гриппа. На текущий момент прививку получили почти 820 тыс. жителей региона.