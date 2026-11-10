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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

Уровень заболеваемости ОРВИ в Тюменской области снизился на 14,7%

В Тюменской области в период со 2 по 8 ноября зафиксировано уменьшение числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель снизился на 14,7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Эпидемиологический порог не был превышен ни в одной из возрастных групп, ни в совокупном населении региона. Циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
В области продолжается кампания по профилактической вакцинации от гриппа. На текущий момент прививку получили почти 820 тыс. жителей региона.
Ирина Пичурина