Уровень заболеваемости ОРВИ в Тюменской области снизился на 14,7%

В Тюменской области в период со 2 по 8 ноября зафиксировано уменьшение числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель снизился на 14,7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.