МЧС на Дону закупит электромеханизмы для самолетов-амфибий на 10,2 млн рублей

Бе-200ЧС — многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса, созданный на базе А-40 «Альбатрос». Машина способна взлетать и садиться как на сушу, так и на воду. При незначительном переоборудовании ее можно использовать для поисково-спасательных работ, доставки спецкоманд и грузов, санитарной службы, патрулирования 200-мильной экономической зоны и контроля экологической обстановки.