МЧС на Дону закупит электромеханизмы для самолетов-амфибий на 10,2 млн рублей
В Ростовской области объявлен тендер на поставку двух электромеханизмов МВ3,5Д25Д общей стоимостью около 10,2 млн рублей. Заявка размещена на площадке госзакупок 3 ноября.
Заказчик — ФГБУ «Южный авиационно-спасательный центр МЧС России». Прием предложений от поставщиков продлится до 11 ноября.
По техническому заданию, подрядчику предстоит поставить два электромеханизма МВ3,5Д25Д (чертежный номер 8Б4.030.196), предназначенных для управления предкрылками и стабилизатором самолета-амфибии Бе-200ЧС. Устройства вращательного действия должны быть новыми первой категории, не бывшими в употреблении и не проходившими ремонт, включая восстановление потребительских свойств.
Бе-200ЧС — многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса, созданный на базе А-40 «Альбатрос». Машина способна взлетать и садиться как на сушу, так и на воду. При незначительном переоборудовании ее можно использовать для поисково-спасательных работ, доставки спецкоманд и грузов, санитарной службы, патрулирования 200-мильной экономической зоны и контроля экологической обстановки.