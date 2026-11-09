Годовая инфляция замедлилась за неделю до 6,95%
За неделю с 27 октября по 2 ноября потребительские цены снизились на 0,04% после роста на 0,08% неделей ранее, сообщил Росстат. По оценке Минэкономики, годовая инфляция замедлилась с 7,11% на 26 октября до 6,95% на 2 ноября. Общий индекс снизился за счет цен на непродовольственные товары и услуги, продукты же продолжили дорожать.
В Райффайзенбанке оценивают годовую инфляцию несколько ниже — в 6,85% на конец октября и 6,8% на 2 ноября. Ускорение в конце октября аналитики объясняют особенностями учета прошлогодней базы: в октябре 2025 года итоговый среднемесячный рост цен оказался заметно слабее недельных оценок. В расчетах банка эта разница приходится на последнюю неделю месяца и создает видимость всплеска годовой инфляции. После публикации месячных данных Росстата 13 ноября он может исчезнуть. Основным фактором дальнейшего замедления роста цен в банке считают топливо: темпы его удорожания в годовом выражении замедлились до 14%.