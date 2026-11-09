Компания из КНР вошла в проект «Соллерса» по выпуску автокомпонентов
Российский автопроизводитель «Соллерс» усиливает кооперацию с китайскими партнерами: в капитал предприятия «Компоненты системы безопасности» (КСБ) вошла компания из КНР, которая может быть связана с концерном JAC. Сделка, вероятно, совершена по схеме «технология в обмен на долю» и обеспечит передачу в Россию ноу-хау в производстве.
Китайская Hefei Hengyi International Trade Co., Ltd. 5 ноября получила 49% в ООО «Компоненты системы безопасности», дочерней компании «Соллерса», следует из ЕГРЮЛ. Доля последнего сократилась до 49%, еще 2% получил Павел Ячников, заместитель гендиректора «Джак Автомобиля», развивающего направление коммерческого транспорта китайского автоконцерна JAC.
В «Соллерсе» сообщили “Ъ”, что привлекли Hefei Hengyi International Trade в производство с целью развития широкой линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей. «Вхождение партнера в состав участников предприятия обеспечит передачу в Россию ноу-хау и прав интеллектуальной собственности с последующей разработкой собственных решений в области автомобильной электроники»,— рассказали в компании. Дополнительные параметры сделки производитель не раскрыл. С Hefei Hengyi International Trade связаться не удалось.