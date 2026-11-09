Компания из КНР вошла в проект «Соллерса» по выпуску автокомпонентов

В «Соллерсе» сообщили “Ъ”, что привлекли Hefei Hengyi International Trade в производство с целью развития широкой линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей. «Вхождение партнера в состав участников предприятия обеспечит передачу в Россию ноу-хау и прав интеллектуальной собственности с последующей разработкой собственных решений в области автомобильной электроники»,— рассказали в компании. Дополнительные параметры сделки производитель не раскрыл. С Hefei Hengyi International Trade связаться не удалось.