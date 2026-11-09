КС не нашел изъяна в нормах, на основании которых «Яблоко» сняли с выборов

Всего противоречивых «взаимосвязанных элементов сложившегося правоприменительного смысла» в партии насчитали семь. В частности, авторы жалобы указали, что агитационным может быть признан любой информационный материал на сайте участника выборов независимо от цели его создания; что архивные материалы, опубликованные до начала кампании, могут быть признаны агитацией; что основанием для снятия списка может стать незначительное использование объекта авторского права; что на партии возложена ответственность за действия граждан, самостоятельно занимающихся агитацией; и что для вывода об использовании партией средств помимо избирательного фонда «достаточно предположений о стоимости той или иной деятельности» без доказательств затрат.