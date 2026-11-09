КС не нашел изъяна в нормах, на основании которых «Яблоко» сняли с выборов
Конституционный суд (КС) не принял к рассмотрению жалобу «Яблока» на положения избирательного законодательства, на основании которых список партии был снят с выборов в Госдуму. В своем определении (опубликовано на сайте КС) суд, в частности, указал на правомерность использования норм, связанных с запретом иностранного финансирования, и разъяснил практику правоприменения по вопросам размещения (в том числе гражданами) агитационных материалов в интернете. От изучения конституционности нормы, запрещающей агитацию с нарушением авторских прав, КС «формально уклонился», считает эксперт.
Верховный суд РФ отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в Госдуму 10 августа по иску партии «Родина». Поводами стали иностранное финансирование, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав. В своей жалобе в КС «яблочники» указали, что неопределенность примененных в деле норм сама по себе дает возможность их произвольного истолкования.
Всего противоречивых «взаимосвязанных элементов сложившегося правоприменительного смысла» в партии насчитали семь. В частности, авторы жалобы указали, что агитационным может быть признан любой информационный материал на сайте участника выборов независимо от цели его создания; что архивные материалы, опубликованные до начала кампании, могут быть признаны агитацией; что основанием для снятия списка может стать незначительное использование объекта авторского права; что на партии возложена ответственность за действия граждан, самостоятельно занимающихся агитацией; и что для вывода об использовании партией средств помимо избирательного фонда «достаточно предположений о стоимости той или иной деятельности» без доказательств затрат.
КС в своем 20-страничном определении достаточно подробно разобрал большинство аргументов.
В «Яблоке» не смогли оперативно прокомментировать определение КС.