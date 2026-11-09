«Аквариус» разместит ИТ-инфраструктуру «Московского паркинга» за миллиард рублей
Производитель электроники «Аквариус» станет оператором центра обработки данных ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — оператора «Московского паркинга». Компания поставит заказчику оборудование и будет его обслуживать. Стоимость работ оценивается в 1 млрд руб. Эксперты рынка полагают, что дополнительные мощности потребовались организации в связи с расширением парковочной системы в столице и Подмосковье, а также из-за устаревания парка оборудования.
Оператором центра обработки данных (ЦОД) ГКУ Москвы «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) стал производитель серверного оборудования «Аквариус». Соответствующий контракт стороны заключили до 2028 года, следует из данных портала госзакупок. В совокупности АМПП потратит до 1 млрд руб. на перенос своей ИТ-инфраструктуры в ЦОД и получение новых вычислительных мощностей.
Согласно документации, «Аквариус» должен перенести оборудование и информационные системы АМПП на новую площадку, предоставить серверные мощности, системы хранения данных, резервного копирования и информационной безопасности. Максимальный объем предоставляемых мощностей может составить 6,7 тыс. виртуальных процессорных ядер (vCPU), почти 12 Тбайт оперативной памяти и 990 Тбайт SSD-хранилища. Инфраструктура, следует из документации, может быть размещена в четырех различных ЦОДах. Все ЦОДы должны соответствовать уровню надежности Tier III, предполагаемые мощности стоек составляют 5,5, 7, 9 и 10 кВт.
Представитель «Аквариуса» подтвердил участие в госконтракте, не став комментировать детали. “Ъ” направил запрос в АМПП.