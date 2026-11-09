«Аквариус» разместит ИТ-инфраструктуру «Московского паркинга» за миллиард рублей

Согласно документации, «Аквариус» должен перенести оборудование и информационные системы АМПП на новую площадку, предоставить серверные мощности, системы хранения данных, резервного копирования и информационной безопасности. Максимальный объем предоставляемых мощностей может составить 6,7 тыс. виртуальных процессорных ядер (vCPU), почти 12 Тбайт оперативной памяти и 990 Тбайт SSD-хранилища. Инфраструктура, следует из документации, может быть размещена в четырех различных ЦОДах. Все ЦОДы должны соответствовать уровню надежности Tier III, предполагаемые мощности стоек составляют 5,5, 7, 9 и 10 кВт.