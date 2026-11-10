Энгельс потратит на коммуникации ЖК «гражданской жены» экс-госдепа 45,62 млн

В 2024 году комитет по управлению имуществом (КУИ) Саратовской области разыграл право на пользование участком на берегу озера Банное. «Региондорстрой Поволжья» получил землю в 270 м от Волги за 8,7 млн руб. и начал там строительство ЖК «Серебряный». По данным «Дом РФ», средняя цена квадратного метра составляет в этом доме 113,4 тыс. руб. Застройщик предлагает квартиры площадью от 42,8 до 127,8 кв. м. Компания планирует выдать покупателям ключи в первом квартале 2027 года.