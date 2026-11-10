Энгельс потратит на коммуникации ЖК «гражданской жены» экс-госдепа 45,62 млн
Элитный дом на Банном озере строит компания Алины Зиминой
МУП «Энгельс-водоканал» выбрал строителей водопровода и канализации элитного ЖК возле Волги. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
21 октября предприятие разместило в системе тендер на строительство водопровода. Заявки от потенциальных поставщиков принимали до 9 ноября. Максимально заказчик предлагал 27,25 млн руб. из собственного бюджета МУПа.
На конкурс подали три заявки с предложениями 24,52 млн, 26,7 млн и 27,05 млн руб. Комиссия признала победителем компанию, предложившую наибольшую цену. На момент публикации «Энгельс-Водоканал» не разместил в ЕИС имя поставщика и информацию о договоре.
Согласно проектной документации подрядчику предстоит построить водопровод от существующих сетей на ул. Трудовая до нового дома на ул. Банный остров, 7. По указанному адресу расположен 11-этажный ЖК «Серебряный» от застройщика «Региондорстрой Поволжья». Исполнитель должен будет выполнить работы по техзаданию и смете заказчика в течение 30 дней.
6 ноября «Водоканал» подвел итоги тендера на строительство канализации, ведущей к тому же ЖК. На момент публикации заказчик не разместил на «Госзакупках» карточку контракта и данные поставщика. Подряд получила компания с предложением 18,57 млн руб. при максимальной цене контракта 18,77 млн. Ценник второго участника конкурса — 17,7 млн руб. Таким образом, на водопровод и водоотведение элитного ЖК муниципальное предприятие потратит 45,62 млн руб.
ООО СЗ «Региондорстрой Поволжья» зарегистрировано в Энгельсе 13 апреля 2023 года (Rusprofile). Владельцем и учредителем компании является Алина Зимина, которую в саратовских СМИ называют «гражданской женой» бывшего депутата Саратовской областной и Государственной думы Андрея Воробьева («Единая Россия»). Официально в «Региондорстрое» работает только один сотрудник со среднемесячной зарплатой около 900 тыс. руб.
В 2024 году комитет по управлению имуществом (КУИ) Саратовской области разыграл право на пользование участком на берегу озера Банное. «Региондорстрой Поволжья» получил землю в 270 м от Волги за 8,7 млн руб. и начал там строительство ЖК «Серебряный». По данным «Дом РФ», средняя цена квадратного метра составляет в этом доме 113,4 тыс. руб. Застройщик предлагает квартиры площадью от 42,8 до 127,8 кв. м. Компания планирует выдать покупателям ключи в первом квартале 2027 года.
Застройка берега озера вызвала возмущение местных жителей. На соответствующее обращение отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем региональное следственное управление сообщило об обнаружении в действиях работников КУИ признаков халатности. О возбуждении уголовного дела следователи не сообщили.