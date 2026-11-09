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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Над Ростовской областью средства ПВО сбили украинские беспилотники

Российские силы ПВО в течение дня уничтожали украинские беспилотники над Ростовской областью. Всего с 8:00 до 20:00 дежурные расчеты сбили 34 БПЛА самолетного типа над несколькими регионами России, Республикой Крым и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В список территорий, над которыми перехватывали беспилотники, также вошли Белгородская, Брянская, Курская, Волгоградская и Орловская области. БПЛА уничтожены и над акваторией Азовского моря.
Наталья Белоштейн