Над Ростовской областью средства ПВО сбили украинские беспилотники

Российские силы ПВО в течение дня уничтожали украинские беспилотники над Ростовской областью. Всего с 8:00 до 20:00 дежурные расчеты сбили 34 БПЛА самолетного типа над несколькими регионами России, Республикой Крым и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.