В Ростове и Таганроге продолжают устранять проблемы с отоплением
В Ростове-на-Дону и Таганроге продолжаются работы по восстановлению отопления в многоквартирных домах. За день жители направили через специальный чат-бот более 100 обращений. О ходе устранения неполадок сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Ростове управляющие компании восстановили отопление и горячее водоснабжение в домах на ул. Борисоглебской, 12, а также в пер. Днепровском, 115/1 и 109. В пер. Конотопском, 5, и ул. 11-я Линия, 33, коммунальщики определили места повреждений и приступили к ремонту.
На улицах Фрунзе, 5/2, и Ульяновской, 53, после обследования сетей восстановить теплоснабжение рассчитывают 10 ноября. На ул. Павленко, 40, дефекты планируют устранить к этой же дате.
Временно без отопления и горячей воды остались жители домов на ул. Батуринской, 163 и 165, а также на бул. Платова, 20/17. Там обнаружили ненадежный участок теплосети. Ремонтная бригада приступила к работам, подачу ресурсов планируют возобновить до полуночи. На ул. Социалистической, 49, специалисты отрегулировали систему на тепловом пункте. Теперь управляющая компания должна обеспечить поступление теплоносителя в квартиры.
В Таганроге к новой модульной котельной на ул. Циолковского подключили последние десять многоквартирных домов. На теплосетях продолжают возникать локальные порывы, которые устраняют аварийные бригады. В частности, ремонт завершен на улицах Седова, 5, 7 и 10/1, а также Бульварной, 3/1.
В котельной на ул. Заводской, 1, продолжаются пусконаладочные работы. Оставшиеся дома планируют подключить к отоплению в течение дня.
Госжилинспекция уже отработала более 200 обращений, поступивших через чат-бот. Также ведомство рассматривает жалобы, направленные напрямую и через платформу обратной связи.