В Ростове и Таганроге продолжают устранять проблемы с отоплением

Временно без отопления и горячей воды остались жители домов на ул. Батуринской, 163 и 165, а также на бул. Платова, 20/17. Там обнаружили ненадежный участок теплосети. Ремонтная бригада приступила к работам, подачу ресурсов планируют возобновить до полуночи. На ул. Социалистической, 49, специалисты отрегулировали систему на тепловом пункте. Теперь управляющая компания должна обеспечить поступление теплоносителя в квартиры.