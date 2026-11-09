Дело о продаже книги экстремиста Алексея Навального рассмотрели под Волгоградом

Установлено, что неуточненное надзорное ведомство нашло в интернете страницы с предложением приобрести книгу Навального «Патриот». В июне 2025 года Ленинградский облсуд признал произведение экстремистским и запретил к продаже в РФ. «Вход на данные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, купить книгу с доставкой в Российскую Федерацию мог любой интернет-пользователь», — говорится в релизе.