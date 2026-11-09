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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Дело о продаже книги экстремиста Алексея Навального рассмотрели под Волгоградом

Котовский районный суд Волгоградской области рассмотрел дело о продаже книги признанного экстремистом и террористом Алексея Навального. Подробности сообщила пресс-служба областного суда.

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Установлено, что неуточненное надзорное ведомство нашло в интернете страницы с предложением приобрести книгу Навального «Патриот». В июне 2025 года Ленинградский облсуд признал произведение экстремистским и запретил к продаже в РФ. «Вход на данные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, купить книгу с доставкой в Российскую Федерацию мог любой интернет-пользователь», — говорится в релизе.
Суд указал, что указанная литература «содержит возбуждение ненависти и вражды к действующей российской власти, а также установки, направленные на дискредитацию государственного управления, способствует массовому распространению заведомо экстремистских материалов». В пресс-службе отметили, что информация из книги «может привести к совершению преступлений».
Дарья Васенина