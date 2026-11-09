Ростовский арбитраж отменил штраф ЦБ для аксайской фирмы

Часть 9 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. руб. для юридических лиц. При этом речь идет именно о санкции за неисполнение предписания регулятора, а не о наказании за первоначальное нарушение, которое могло стать поводом для проверки.