Ростовский арбитраж отменил штраф ЦБ для аксайской фирмы
Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным постановление Банка России о привлечении к административной ответственности акционерного общества «Товары для народа» из Аксая. Компания оспорила решение регулятора о нарушении срока исполнения его предписания. Об этом свидетельствуют материалы судебной картотеки.
АО «Товары для народа» обратилось в суд 19 июня 2026 года. Дело № А53-23892/2026 приняли к производству в том же месяце. Ответчиком выступило Южное главное управление Центрального банка России.
В феврале 2026 года регулятор вынес постановление о привлечении общества к административной ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ. Эта норма предусматривает наказание за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России. Компания потребовала признать постановление незаконным и отменить его.
28 октября суд удовлетворил заявление общества. В резолютивной части решения указано: «Признать незаконным и отменить постановление Центрального банка России в лице Южного ГУ Центрального банка России». Решение должно было вступить в законную силу после 7 ноября 2026 года. Сведений о его обжаловании на 9 ноября нет.
Часть 9 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. руб. для юридических лиц. При этом речь идет именно о санкции за неисполнение предписания регулятора, а не о наказании за первоначальное нарушение, которое могло стать поводом для проверки.
АО «Товары для народа» зарегистрировали в Аксае 30 декабря 1993 года. Юридический адрес общества — проспект Ленина, 1. Генеральным директором с июня 2024 года указан Евгений Дебеев. Основной вид деятельности компании — аренда и управление нежилой недвижимостью. Согласно опубликованной бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка общества составила 48 тыс. руб. против 1,145 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль достигла 772 тыс. руб. Уставный капитал компании составляет 49,62 тыс. руб.