Sony потребовала от ростовских предпринимателей 486 тысяч рублей

После приостановки официальных поставок продукции Sony в Россию в 2022 году игровые приставки и аксессуары продолжили поступать на российский рынок через альтернативные каналы импорта. При этом прекращение официальных поставок не отменило правовую охрану товарных знаков компании. Однако параллельный импорт оригинальной продукции и торговля контрафактом — разные правовые ситуации: наличие на товаре обозначений PlayStation само по себе еще не свидетельствует о подделке.