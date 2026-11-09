Sony потребовала от ростовских предпринимателей 486 тысяч рублей
Японская Sony Interactive Entertainment Inc., владелец бренда PlayStation, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с двумя исками к местным индивидуальным предпринимателям. Компания требует взыскать с них в общей сложности 486 тыс. руб. за предполагаемое нарушение исключительных прав на товарные знаки и промышленные образцы игровых контроллеров, следует из данных судебной картотеки.
Первый иск компания предъявила Жанне Банновой. Sony требует от предпринимательницы 110 тыс. руб. Дело № А53-41321/2026 поступило в суд 16 октября. По данным реестра предпринимателей, Жанна Баннова зарегистрировала ИП в сентябре 2024 года. Основной вид ее деятельности — розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах. По версии Sony, предпринимательница продавала геймпад DualShock 4 с незаконно использованными обозначениями PlayStation и DualShock. Компания также заявила о нарушении прав на контроллер и джойстик DVTech.
В качестве доказательств истец представил приобретенный у предпринимательницы геймпад стоимостью 1,5 тыс. руб., кассовый чек и видеозапись контрольной покупки. Таким образом Sony документировала факт продажи устройства и его стоимость. При этом сама по себе цена товара не доказывает его контрафактное происхождение: для этого необходимо установить несоответствие продукции оригинальным образцам и отсутствие разрешения правообладателя на использование соответствующих обозначений.
Второй иск Sony предъявила Тиграну Казазяну. Компания требует взыскать с него 376 тыс. руб. Претензии связаны с использованием фирменных геометрических символов PlayStation — треугольника, круга, крестика и квадрата, а также логотипов PlayStation и DualShock и характерной формы игрового контроллера.
Sony Interactive Entertainment Inc. принадлежит исключительное право на товарные знаки PlayStation и DualShock. Компания также защищает промышленный образец геймпада DualShock 4. Поэтому претензии к продавцам могут касаться не только использования названий и логотипов, но и внешнего вида контроллеров.
После приостановки официальных поставок продукции Sony в Россию в 2022 году игровые приставки и аксессуары продолжили поступать на российский рынок через альтернативные каналы импорта. При этом прекращение официальных поставок не отменило правовую охрану товарных знаков компании. Однако параллельный импорт оригинальной продукции и торговля контрафактом — разные правовые ситуации: наличие на товаре обозначений PlayStation само по себе еще не свидетельствует о подделке.
В апреле 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с предпринимательницы Евгении Шишаевой 70 тыс. руб. за продажу геймпада с незаконно использованными обозначениями PlayStation. Правообладатель доказал факт покупки устройства в ее магазине и отсутствие разрешения на использование товарных знаков.
Кроме того, 28 октября 2026 года Sony Interactive Entertainment подала в Роспатент заявки на регистрацию названия и логотипа PlayStation по трем классам международной классификации товаров и услуг. Они охватывают игровые приставки, контроллеры, наушники, устройства виртуальной реальности и игровые онлайн-сервисы. Об этом 7 ноября сообщил ТАСС.