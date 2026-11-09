Рост прожиточного минимума в Астрахани оказался меньше планируемой инфляции
Показатель прибавит 6,8%, когда ЦБ предупредил о возможном росте цен на 7%
Прожиточный минимум на душу населения составит в Астраханской области в 2027 году 19,62 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор — председатель правительства Денис Афанасьев.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 21,38 тыс. руб., для пенсионеров — 16,87 тыс. руб., для детей — 19 тыс. руб. В каждой группе показатель вырос на 6,8%. По данным ЦБ РФ, ожидаемая инфляция по итогам 2026 года может составить в стране больше 7%.
В начале 2026 года прожиточный минимум также проиндексировали на 6,8%. В этом году аналогичный показатель снова стал минимально возможным в каждом регионе. Такие же цифры объявили в Пензенской и Волгоградской областях. Саратовское правительство еще не опубликовало соответствующее постановление.