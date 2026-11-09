Рост прожиточного минимума в Астрахани оказался меньше планируемой инфляции

В начале 2026 года прожиточный минимум также проиндексировали на 6,8%. В этом году аналогичный показатель снова стал минимально возможным в каждом регионе. Такие же цифры объявили в Пензенской и Волгоградской областях. Саратовское правительство еще не опубликовало соответствующее постановление.