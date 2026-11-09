В Югре прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 4%
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) прожиточный минимум на 2027 год увеличится на 4% по сравнению с текущим годом. Соответствующее постановление утвердило региональное правительство, говорится на сайте окружных властей.
В частности, показатели увеличатся:
на душу населения — с 22 102 до 22 986 руб. (на 884 руб.);
для трудоспособного населения — с 24 091 до 25 055 руб. (на 964 руб.);
для пенсионеров — с 19 067 до 19 830 руб. (на 763 руб.);
для детей — с 22 137 до 23 022 руб. (на 885 руб.).
Постановление вступит в силу 1 января 2027 года. Установленные значения станут основой для формирования бюджета социальной сферы региона на предстоящий период.