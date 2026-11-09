На поддержку АПК Ростовской области в 2027 году направят 3,4 млрд рублей

Отдельные средства заложены на поддержку молочного животноводства. В частности, по 100 млн руб. ежегодно в 2027–2029 годах планируется направлять на его развитие, по 75 млн руб. — на поддержку животноводства. На приобретение оборудования для молочного скотоводства в 2027 году предусмотрено 65,6 млн руб., на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления — по 45 млн руб. ежегодно.