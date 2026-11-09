На поддержку АПК Ростовской области в 2027 году направят 3,4 млрд рублей
В Ростовской области на развитие агропромышленного комплекса в 2027 году планируется направить 3,4 млрд руб. Такие расходы предусмотрены в проекте областного бюджета на 2027–2029 годы. В 2028 году финансирование отрасли составит 3,5 млрд руб., в 2029-м — 1,1 млрд руб. С текстом документа ознакомился «Ъ-Ростов».
Крупнейшая отдельная статья поддержки — субсидии на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели в 2027 году предусмотрено 1,4 млрд руб., в 2028 году — 1,4 млрд руб., в 2029-м — 265 млн руб.
На поддержку приоритетных направлений АПК в 2027 году заложено 1,2 млрд руб. В частности, 317 млн руб. направят на субсидирование страхования посевов, 225,8 млн руб. — на закладку многолетних насаждений, 78,5 млн руб. — на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Еще 359,8 млн руб. предусмотрено на поддержку элитного семеноводства.
На стимулирование производства картофеля и овощей в 2027 году планируется выделить 111,8 млн руб. Поддержка рыбоводческих хозяйств и предприятий по производству и переработке рыбной продукции составит 51,4 млн руб. ежегодно в течение трех лет. На развитие виноградарства и виноделия в 2027 году предусмотрено 45,3 млн руб.
Для малого агробизнеса в проекте бюджета заложено 225,1 млн руб. Средства предназначены для субсидий и грантов фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам и агроагрегаторам. В том числе предусмотрены гранты «Агромотиватор» для участников специальной военной операции.
Отдельные средства заложены на поддержку молочного животноводства. В частности, по 100 млн руб. ежегодно в 2027–2029 годах планируется направлять на его развитие, по 75 млн руб. — на поддержку животноводства. На приобретение оборудования для молочного скотоводства в 2027 году предусмотрено 65,6 млн руб., на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления — по 45 млн руб. ежегодно.
Кроме того, в 2027 году 91 млн руб. планируется направить на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК, 5,4 млн руб. — на развитие сельского туризма. На возмещение части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок предусмотрено 15,5 млн руб.
В проекте бюджета также учтены расходы на ветеринарные мероприятия: 75,7 млн руб. ежегодно предусмотрено на противоэпизоотические меры, 19,5 млн руб. — на оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза, 2,8 млн руб. — на предотвращение распространения африканской чумы свиней.