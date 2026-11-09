Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье от гриппа привились более 380 тысяч человек

В регионе отметили снижение заболеваемости ОРИ
В Оренбургской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Как сообщили в региональном правительстве, прививку уже сделали 388,8 тыс. жителей, включая 206,2 тыс. детей и 182,6 тыс. взрослых.

Александр Казаков / Коммерсантъ

Купить фото
В первую очередь за счет федерального бюджета вакцинируют детей дошкольного возраста, младших школьников, беременных женщин, работников медицинских и образовательных организаций, учреждений соцобслуживания, лиц, подлежащих призыву, и жителей старше 60 лет.
Бесплатную прививку жителям из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, делают в поликлинике по месту жительства. Перед визитом рекомендуется уточнить наличие вакцины.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в Оренбуржье к концу октября заболеваемость ОРИ упала почти на 21%.
Яна Вежлева