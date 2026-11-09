В Оренбуржье от гриппа привились более 380 тысяч человек
В регионе отметили снижение заболеваемости ОРИ
В Оренбургской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Как сообщили в региональном правительстве, прививку уже сделали 388,8 тыс. жителей, включая 206,2 тыс. детей и 182,6 тыс. взрослых.
В первую очередь за счет федерального бюджета вакцинируют детей дошкольного возраста, младших школьников, беременных женщин, работников медицинских и образовательных организаций, учреждений соцобслуживания, лиц, подлежащих призыву, и жителей старше 60 лет.
Бесплатную прививку жителям из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, делают в поликлинике по месту жительства. Перед визитом рекомендуется уточнить наличие вакцины.