Дроны ударили в Ленобласть

Губернатор Александр Дрозденко объявил беспилотную опасность в 02:16, а отбой дали только в 05:29. За три часа силы ПВО уничтожили 113 дронов. Первые два БПЛА сбили в 03:45, к 04:00 их число выросло до 38, а затем — до 81 и 93. Во Всеволожске в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома погибла женщина. Остальные жильцы были эвакуированы: для них власти развернули пункты временного размещения. «Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей»,— написал глава региона в Telegram-канале и заверил, что ее семье будет оказана необходимая помощь. Он добавил, что была запущена горячая линия по мерам соцзащиты. Областная прокуратура, в свою очередь, взяла соблюдение прав пострадавших на контроль.