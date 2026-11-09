Дроны ударили в Ленобласть
Над регионом прошедшей ночью было сбито свыше ста украинских военных беспилотников
Рано утром 9 ноября Ленинградская область вновь пережила массированную атаку украинских беспилотников. Над регионом, по данным губернатора Александра Дрозденко, военнослужащие уничтожили более 100 вражеских БПЛА. Во Всеволожске от обломков дрона погибла женщина. В Киришском районе осколки боевого коптера попали по территории крупного нефтеперерабатывающего предприятия, после чего власти рекомендовали местным компаниям ограничить продажу топлива в одни руки, чтобы предотвратить ажиотаж на автозаправках.
Губернатор Александр Дрозденко объявил беспилотную опасность в 02:16, а отбой дали только в 05:29. За три часа силы ПВО уничтожили 113 дронов. Первые два БПЛА сбили в 03:45, к 04:00 их число выросло до 38, а затем — до 81 и 93. Во Всеволожске в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома погибла женщина. Остальные жильцы были эвакуированы: для них власти развернули пункты временного размещения. «Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей»,— написал глава региона в Telegram-канале и заверил, что ее семье будет оказана необходимая помощь. Он добавил, что была запущена горячая линия по мерам соцзащиты. Областная прокуратура, в свою очередь, взяла соблюдение прав пострадавших на контроль.
Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, дежурные силы ПВО уничтожили над Россией 430 украинских дронов: их сбивали над Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Московской областями, а также над Крымом.
Позже господин Дрозденко подтвердил попадание на территорию «Киришинефтеоргсинтеза» (КИНЕФ) — одного из самых мощнейших НПЗ в России.
Там возник пожар, позже его локализовали. В 04:07 без света остались 114 трансформаторных подстанций и пять населенных пунктов, включая Ваганово, Коккорево и станцию Ладожское Озеро. К 10:00 электроснабжение и теплоподачу восстановили. Еще около полуночи пользователи заметили перебои с мобильным интернетом: в городе и области работали только «белые списки», а сервис DownDetector фиксировал тысячи жалоб на провайдеров.
На время атаки Пулково приостанавливал прием и выпуск самолетов — ограничения действовали с 03:49 до 05:20. К 06:00 на вылет задерживались более 12 рейсов, к 06:50 — уже 20. Пассажирам советовали проверять статус рейса на онлайн-табло. К 07:30 аэропорт вернулся к штатной работе, но задержки и отмены рейсов в Москву, Краснодар, Ставрополь, Калининград, Стамбул и другие города сохранялись.
Днем Александр Дрозденко заявил, что оперативный штаб Ленинградской области решил дать рекомендацию ввести в целом по субъекту единую временную норму отпуска топлива: 30 л бензина, 50 л дизеля в одни руки. Соответствующие письма, отметил он, уже направлены во все компании, работающие на местном топливном рынке.
«Данные решения призваны предотвратить ажиотажный спрос и создать условия, чтобы жители Ленинградской области могли гарантированно удовлетворить потребности в заправке топлива»,— пояснил губернатор. При этом сроков действия предложенного лимита он не указал.
Последний раз настолько массированный налет Петербург и область переживали 18 октября. Тогда, напомним, над регионами сбили 144 дрона. В городе погиб один человек, еще пятеро пострадали. Повреждения получили 12 многоквартирных домов и два частных. Были задеты ключевые объекты инфраструктуры: на Петербургском нефтяном терминале вспыхнул пожар, атакована была нефтебаза «Ручьи» и промышленные склады в Колпинском районе, а в Ленобласти под удар попал центр обработки данных VK.